Курсы валют в обменниках Алматы и Астаны на 19 октября
В обменных пунктах Астаны и Алматы представили средневзвешенные курсы покупки и продажи валют: доллара, евро и рубля, передает корреспондент агентства Kazinform.
По данным Kurs.kz, на текущий момент средний курс в обменниках Алматы равен:
— доллар: покупка — 538,25 тенге, продажа — 540,36 тенге;
— евро: покупка — 627,00 тенге, продажа — 630,86 тенге;
— рубль торгуется в диапазоне 6,55 — 6,67 тенге.
В обменниках Астаны:
— доллар покупают по 536,59 тенге, продают по 542,48 тенге;
— евро: покупка — 625,56 тенге, продажа — 633,48 тенге;
— рубль: покупка — 6,57 тенге, продажа — 6,72 тенге.
В Шымкенте:
— доллар покупают по 538,18 тенге, продают по 540,18 тенге;
— евро: покупка — 624,67 тенге, продажа — 629,75 тенге;
— рубль: покупка — 6,53 тенге, продажа — 6,63 тенге.
Официальные курсы валют на выходные выглядят следующим образом: 1 доллар стоит 536,32 тенге, 1 евро — 626,9 тенге, 1 рубль — 6,6 тенге.
По итогам дневных торгов 17 октября средневзвешенный курс доллара составил 536,32 тенге, снизившись на 1,32 тенге.