    08:58, 19 Октябрь 2025 | GMT +5

    Курсы валют в обменниках Алматы и Астаны на 19 октября

    В обменных пунктах Астаны и Алматы представили средневзвешенные курсы покупки и продажи валют: доллара, евро и рубля, передает корреспондент агентства Kazinform.

    Доллар, тенге, теңге
    Коллаж: Kazinform/ Canva

    По данным Kurs.kz, на текущий момент средний курс в обменниках Алматы равен:

    — доллар: покупка — 538,25 тенге, продажа — 540,36 тенге;
    — евро: покупка — 627,00 тенге, продажа — 630,86 тенге;
    — рубль торгуется в диапазоне 6,55 — 6,67 тенге.

    В обменниках Астаны:

    — доллар покупают по 536,59 тенге, продают по 542,48 тенге;
    — евро: покупка — 625,56 тенге, продажа — 633,48 тенге;
    — рубль: покупка — 6,57 тенге, продажа — 6,72 тенге.

    В Шымкенте:

    — доллар покупают по 538,18 тенге, продают по 540,18 тенге;
    — евро: покупка — 624,67 тенге, продажа — 629,75 тенге;
    — рубль: покупка — 6,53 тенге, продажа — 6,63 тенге.

    Официальные курсы валют на выходные выглядят следующим образом: 1 доллар стоит 536,32 тенге, 1 евро — 626,9 тенге, 1 рубль — 6,6 тенге.

    По итогам дневных торгов 17 октября средневзвешенный курс доллара составил 536,32 тенге, снизившись на 1,32 тенге. 

