09:30, 19 Июль 2025 | GMT +5
Курсы валют в обменниках Алматы и Астаны на 19 июля
В обменных пунктах Астаны и Алматы представили средневзвешенные курсы покупки и продажи валют: доллара, евро и рубля, передает корреспондент агентства Kazinform.
По данным Kurs.kz, на текущий момент средний курс в обменниках Алматы равен:
- доллар: покупка 531,86 тенге, продажа 534,14 тенге;
- евро: покупка 618,27 тенге, продажа 622,35 тенге;
- рубль торгуется в диапазоне 6,70 - 6,82 тенге.
В обменниках Астаны:
- доллар покупают по 530,70 тенге, продают по 537,70 тенге;
- евро: покупка 613,71 тенге, продажа 623,71 тенге;
- рубль: покупка 6,70 тенге, продажа 6,85 тенге.
В Шымкенте:
- доллар покупают по 531,75 тенге, продают по 534,85 тенге;
- евро: покупка 615,17 тенге, продажа 620,52 тенге;
- рубль: покупка 6,68 тенге, продажа 6,75 тенге.
Официальные курсы валют на выходные выглядят следующим образом: 1 доллар стоит 533,61 тенге, 1 евро 621,07 тенге, 1 рубль 6,78 тенге.
По итогам дневных торгов 18 июля средневзвешенный курс доллара составил 533,61 тенге, поднявшись на 0,54 тенге.