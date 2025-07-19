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    09:30, 19 Июль 2025 | GMT +5

    Курсы валют в обменниках Алматы и Астаны на 19 июля

    В обменных пунктах Астаны и Алматы представили средневзвешенные курсы покупки и продажи валют: доллара, евро и рубля, передает корреспондент агентства Kazinform.

    доллар
    Фото: Рixabay

    По данным Kurs.kz, на текущий момент средний курс в обменниках Алматы равен:

    • доллар: покупка 531,86 тенге, продажа 534,14 тенге;
    • евро: покупка 618,27 тенге, продажа 622,35 тенге;
    • рубль торгуется в диапазоне 6,70 - 6,82 тенге.

    В обменниках Астаны:

    • доллар покупают по 530,70 тенге, продают по 537,70 тенге;
    • евро: покупка 613,71 тенге, продажа 623,71 тенге;
    • ⁠рубль: покупка 6,70 тенге, продажа 6,85 тенге.

    В Шымкенте:

    • доллар покупают по 531,75 тенге, продают по 534,85 тенге;
    • евро: покупка 615,17 тенге, продажа 620,52 тенге;
    • рубль: покупка 6,68 тенге, продажа 6,75 тенге.

    Официальные курсы валют на выходные выглядят следующим образом: 1 доллар стоит 533,61 тенге, 1 евро 621,07 тенге, 1 рубль 6,78 тенге.

    По итогам дневных торгов 18 июля средневзвешенный курс доллара составил 533,61 тенге, поднявшись на 0,54 тенге. 

    Теги:
    Доллар Курс валют
    Еламан Турысбеков
    Еламан Турысбеков
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