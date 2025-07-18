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    15:46, 18 Июль 2025 | GMT +5

    Курс доллара продолжает укрепляться на бирже

    На Казахстанской фондовой бирже (KASE) закрылись торги по инструментам рынка иностранных валют, передает корреспондент агентства Kazinform.

    курс валют
    Фото: Pexels

    По итогам дневных торгов средневзвешенный курс доллара составил 533,61 тенге, поднявшись на 0,54 тенге. Официальный курс Национального банка на 18 июля установлен на уровне 532,74 тенге.

    Согласно данным Kurs.kz, в обменных пунктах Алматы доллар покупают в среднем по 532,33 тенге, продают по 534,82 тенге. Евро торгуется в диапазоне 618,23–622,38 тенге, а рубль — 6,71–6,83 тенге.

    В Астане американскую валюту покупают по 530,74 тенге, продают по 537,74 тенге. Евро можно приобрести по 613,73 тенге, продать по 623,73 тенге, рубль по 6,70, продать по 6,85 тенге.

    В обменных пунктах Шымкента доллар покупают в среднем по 531,52 тенге, а продают по 534,60 тенге. Евро можно купить и продать в пределах 614,87 – 620,39 тенге, а рубль в районе 6,70 – 6,75 тенге.

    По итогам дневных торгов 17 июля средневзвешенный курс доллара составил 532,74 тенге, поднявшись на 6,05 тенге. 

    Теги:
    Валюта Регионы Казахстана Регионы Курс валют Экономика
    Еламан Турысбеков
    Еламан Турысбеков
    Автор
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