РУ
Тренды:
телерадиокомплекс президента РК
  • kz
  • qz
  • ру
  • en
  • 中文
  • ўз
  • ق ز
    • В мире
    Казахстан
    Политика
    Происшествия
    Аналитика
    Экономика
    О нас
    Об Агентстве Контакты Реклама Партнеры Фотосайт Карта сайта Теги
    15:55, 17 Июль 2025 | GMT +5

    Доллар подорожал на 6 тенге на торгах

    На Казахстанской фондовой бирже (KASE) закрылись торги по инструментам рынка иностранных валют, передает корреспондент агентства Kazinform.

    доллар
    Фото: freepik.com

    По итогам дневных торгов средневзвешенный курс доллара составил 532,74 тенге, поднявшись на 6,05 тенге. Официальный курс Национального банка на 17 июля установлен на уровне 526,50 тенге.

    Согласно данным Kurs.kz, в обменных пунктах Алматы доллар покупают в среднем по 533,32 тенге, продают по 535,5 тенге. Евро торгуется в диапазоне 609,47–619,62 тенге, а рубль — 6,69–6,80 тенге.

    В Астане американскую валюту покупают по 529,76 тенге, продают по 536,75 тенге. Евро можно приобрести по 612,81 тенге, продать по 622,79 тенге, рубль по 6,70, продать по 6,85 тенге.

    В обменных пунктах Шымкента доллар покупают в среднем по 532,34 тенге, а продают по 535,34 тенге. Евро можно купить и продать в пределах 609,50 — 615,13 тенге, а рубль в районе 6,69 — 6,76 тенге.

    По итогам дневных торгов 16 июля средневзвешенный курс доллара составил 526,50 тенге, поднявшись на 0,63 тенге. 

    Теги:
    Валюта Доллар Тенге
    Еламан Турысбеков
    Еламан Турысбеков
    Автор
    Сейчас читают