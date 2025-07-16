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    15:50, 16 Июль 2025 | GMT +5

    Доллар продолжает рост на торгах

    На Казахстанской фондовой бирже (KASE) закрылись торги по инструментам рынка иностранных валют, передает корреспондент агентства Kazinform.

    доллар
    Фото: pexels

    По итогам дневных торгов средневзвешенный курс доллара составил 526,50 тенге, поднявшись на 0,63 тенге. Официальный курс Национального банка на 16 июля установлен на уровне 525,87 тенге.

    Согласно данным Kurs.kz, в обменных пунктах Алматы доллар покупают в среднем по 526,57 тенге, продают по 528,49 тенге. Евро торгуется в диапазоне 610,64–615,04 тенге, а рубль — 6,62–6,73 тенге.

    В Астане американскую валюту покупают по 523,67 тенге, продают по 529,70 тенге. Евро можно приобрести по 608,59 тенге, продать по 615,62 тенге, рубль по 6,60, продать по 6,75 тенге.

    В обменных пунктах Шымкента доллар покупают в среднем по 526,18 тенге, а продают по 529,54 тенге. Евро можно купить и продать в пределах 610,35 — 614,52 тенге, а рубль в районе 6,65 — 6,71 тенге.

    По итогам дневных торгов 15 июля средневзвешенный курс доллара составил 525,87 тенге, поднявшись на 1,5 тенге.

    Теги:
    Валюта Доллар Курс валют
    Еламан Турысбеков
    Еламан Турысбеков
    Автор
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