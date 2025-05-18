09:00, 18 Май 2025 | GMT +5
Курсы валют в обменниках Алматы и Астаны на 18 мая
В обменных пунктах Астаны и Алматы представили средневзвешенные курсы покупки и продажи валют: доллара, евро и рубля, передает корреспондент агентства Kazinform.
По данным Kurs.kz, на текущий момент средний курс в обменниках Алматы равен:
- доллар: покупка 511,33 тенге, продажа 513,32 тенге;
- евро: покупка 570,21 тенге, продажа 574,46 тенге;
- рубль торгуется в диапазоне 6,20- 6,32 тенге.
В обменниках Астаны:
- доллар покупают по 508,52 тенге, продают по 514,53 тенге;
- евро: покупка 567,91 тенге, продажа 575,02 тенге;
- рубль: покупка 6,15 тенге, продажа 6,30 тенге.
Официальные курсы валют на сегодня выглядят следующим образом: 1 доллар стоит 509,51 тенге, 1 евро 570,60 тенге, 1 рубль 6,3 тенге.
По итогам дневных торгов 16 мая средневзвешенный курс доллара составил 509,51 тенге, снизившись на 1 тенге.