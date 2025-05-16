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    15:57, 16 Май 2025 | GMT +5

    Тенге немного укрепился на бирже

    На Казахстанской фондовой бирже (KASE) закрылись торги по инструментам рынка иностранных валют, передает корреспондент агентства Kazinform.

    деньги, ақша, тенге, банк
    Фото: Александр Павский / Kazinform

    По итогам дневных торгов средневзвешенный курс доллара составил 509,51 тенге, снизившись на 1 тенге. Официальный курс Национального банка на 16 мая установлен на уровне 510,58 тенге.

    Согласно данным Kurs.kz, на текущий момент в обменных пунктах Алматы доллар покупают в среднем по 509,97 тенге, а продают по 512,02 тенге. Евро можно приобрести и продать в диапазоне 570,32 — 574,65 тенге, в то время как рубли торгуются в пределах 6,22 — 6,34 тенге.

    В обменниках Астаны американскую валюту покупают по 508,63 тенге, а продают по 514,63 тенге. Евро в столице можно приобрести по 567,94 тенге, а продать по 575,06 тенге. Курс рубля в обменниках колеблется в диапазоне 6,24 — 6,40 тенге.

    По итогам дневных торгов 15 мая средневзвешенный курс доллара составил 510,58 тенге, поднявшись на 4,06 тенге. 

    Теги:
    Валюта Доллар Тенге Биржи
    Еламан Турысбеков
    Еламан Турысбеков
    Автор
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