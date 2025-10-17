РУ
    09:10, 17 Октябрь 2025 | GMT +5

    Курсы валют в обменниках Алматы и Астаны на 17 октября

    В обменных пунктах Астаны и Алматы представили средневзвешенные курсы покупки и продажи валют: доллара, евро и рубля, передает корреспондент агентства Kazinform.

    курс валют
    Фото: Pexels

    По данным Kurs.kz, на текущий момент средний курс в обменниках Алматы равен:

    - доллар: покупка 536,67 тенге, продажа 538,88 тенге;
    - евро: покупка 625,22 тенге, продажа 629,26 тенге;
    - рубль торгуется в диапазоне 6,67 - 6,80 тенге.

    В обменниках Астаны:

    - доллар покупают по 536,37 тенге, продают по 542,38 тенге;
    - евро: покупка 624,50 тенге, продажа 632,56 тенге;
    - рубль: покупка 6,64 тенге, продажа 6,79 тенге.

    В Шымкенте:

    - доллар покупают по 537,14 тенге, продают по 539,18 тенге;
    - евро: покупка 624,19 тенге, продажа 629,19 тенге;
    - рубль: покупка 6,63 тенге, продажа 6,73 тенге.

    Официальные курсы валют на выходные выглядят следующим образом: 1 доллар стоит 537,84 тенге, 1 евро 626,85 тенге, 1 рубль 6,79 тенге.

    По итогам дневных торгов 16 октября средневзвешенный курс доллара составил 537,84 тенге, снизившись на 1,6 тенге. 

