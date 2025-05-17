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    09:41, 17 Май 2025 | GMT +5

    Курсы валют в обменниках Алматы и Астаны на 17 мая

    В обменных пунктах Астаны и Алматы представили средневзвешенные курсы покупки и продажи валют: доллара, евро и рубля, передает корреспондент агентства Kazinform.

    д
    Фото: pixabay

    По данным Kurs.kz, на текущий момент средний курс в обменниках Алматы равен:

    • доллар: покупка 510,69 тенге, продажа 512,79 тенге;
    • евро: покупка 570,24 тенге, продажа 574,48 тенге;
    • рубль торгуется в диапазоне 6,21- 6,33 тенге.

    В обменниках Астаны:

    • доллар покупают по 508,58 тенге, продают по 514,56 тенге;
    • евро: покупка 567,88 тенге, продажа 575,06 тенге;
    • рубль: покупка 6,17 тенге, продажа 6,32 тенге.

    Официальные курсы валют на сегодня выглядят следующим образом: 1 доллар стоит 509,51 тенге, 1 евро 570,60 тенге, 1 рубль 6,3 тенге.

    По итогам дневных торгов 16 мая средневзвешенный курс доллара составил 509,51 тенге, снизившись на 1 тенге. 

    Теги:
    Доллар Астана Алматы Курс валют
    Еламан Турысбеков
    Еламан Турысбеков
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