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    08:51, 17 Июль 2025 | GMT +5

    Курсы валют в обменниках Алматы и Астаны на 17 июля

    В обменных пунктах Астаны и Алматы представили средневзвешенные курсы покупки и продажи валют: доллара, евро и рубля, передает корреспондент агентства Kazinform.

    Валюта айирбошлаш шохобчаларида доллар қанча тенгедан сотилмоқда
    Фото: Kazinform/ Pixabay

    По данным Kurs.kz, на текущий момент средний курс в обменниках Алматы равен:

    • доллар: покупка 527,59 тенге, продажа 529,58 тенге;
    • евро: покупка 611,72 тенге, продажа 616,02 тенге;
    • рубль торгуется в диапазоне 6,64 — 6,75 тенге.

    В обменниках Астаны:

    • доллар покупают по 524,58 тенге, продают по 530,58 тенге;
    • евро: покупка 608,73 тенге, продажа 615,74 тенге;
    • рубль: покупка 6,68 тенге, продажа 6,84 тенге.

    В Шымкенте:

    • доллар покупают по 527,10 тенге, продают по 530,44 тенге;
    • евро: покупка 610,61 тенге, продажа 614,74 тенге;
    • рубль: покупка 6,65 тенге, продажа 6,71 тенге.

    Официальные курсы валют на сегодня выглядят следующим образом: 1 доллар стоит 526,5 тенге, 1 евро 611,64 тенге, 1 рубль 6,72 тенге.

    По итогам дневных торгов 16 июля средневзвешенный курс доллара составил 526,50 тенге, поднявшись на 0,63 тенге. 

    Теги:
    Рубль Доллар Тенге Обменники Курс валют Экономика Евро
    Еламан Турысбеков
    Еламан Турысбеков
    Автор
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