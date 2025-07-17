08:51, 17 Июль 2025 | GMT +5
Курсы валют в обменниках Алматы и Астаны на 17 июля
В обменных пунктах Астаны и Алматы представили средневзвешенные курсы покупки и продажи валют: доллара, евро и рубля, передает корреспондент агентства Kazinform.
По данным Kurs.kz, на текущий момент средний курс в обменниках Алматы равен:
- доллар: покупка 527,59 тенге, продажа 529,58 тенге;
- евро: покупка 611,72 тенге, продажа 616,02 тенге;
- рубль торгуется в диапазоне 6,64 — 6,75 тенге.
В обменниках Астаны:
- доллар покупают по 524,58 тенге, продают по 530,58 тенге;
- евро: покупка 608,73 тенге, продажа 615,74 тенге;
- рубль: покупка 6,68 тенге, продажа 6,84 тенге.
В Шымкенте:
- доллар покупают по 527,10 тенге, продают по 530,44 тенге;
- евро: покупка 610,61 тенге, продажа 614,74 тенге;
- рубль: покупка 6,65 тенге, продажа 6,71 тенге.
Официальные курсы валют на сегодня выглядят следующим образом: 1 доллар стоит 526,5 тенге, 1 евро 611,64 тенге, 1 рубль 6,72 тенге.
По итогам дневных торгов 16 июля средневзвешенный курс доллара составил 526,50 тенге, поднявшись на 0,63 тенге.