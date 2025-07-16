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    08:45, 16 Июль 2025 | GMT +5

    Курсы валют в обменниках Алматы и Астаны на 16 июля

    В обменных пунктах Астаны и Алматы представили средневзвешенные курсы покупки и продажи валют: доллара, евро и рубля, передает корреспондент агентства Kazinform.

    доллар
    Фото: freepik

    По данным Kurs.kz, на текущий момент средний курс в обменниках Алматы равен:

    • доллар: покупка 525,19 тенге, продажа 527,20 тенге;
    • евро: покупка 611,99 тенге, продажа 616,34 тенге;
    • рубль торгуется в диапазоне 6,60 - 6,71 тенге.

    В обменниках Астаны:

    • доллар покупают по 522,64 тенге, продают по 528,64 тенге;
    • евро: покупка 608 тенге, продажа 615,58 тенге;
    • рубль: покупка 6,60 тенге, продажа 6,75 тенге.

    В Шымкенте:

    • ⁠доллар покупают по 524,30 тенге, продают по 527,35 тенге;
    • евро: покупка 611,18 тенге, продажа 614,95 тенге;
    • рубль: покупка 6,63 тенге, продажа 6,70 тенге.

    Официальные курсы валют на сегодня выглядят следующим образом: 1 доллар стоит 525,87 тенге, 1 евро 614,37 тенге, 1 рубль 6,72 тенге.

    По итогам дневных торгов 15 июля средневзвешенный курс доллара составил 525,87 тенге, поднявшись на 1,5 тенге. 

    Теги:
    Доллар Курс валют
    Еламан Турысбеков
    Еламан Турысбеков
    Автор
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