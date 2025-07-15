08:43, 15 Июль 2025 | GMT +5
Курсы валют в обменниках Алматы и Астаны на 15 июля
В обменных пунктах Астаны и Алматы представили средневзвешенные курсы покупки и продажи валют: доллара, евро и рубля, передает корреспондент агентства Kazinform.
По данным Kurs.kz, на текущий момент средний курс в обменниках Алматы равен:
- доллар: покупка 523,09 тенге, продажа 524,97 тенге;
- евро: покупка 609,89 тенге, продажа 613,93 тенге;
- рубль торгуется в диапазоне 6,56 - 6,67 тенге.
В обменниках Астаны:
- доллар покупают по 520,53 тенге, продают по 526,55 тенге;
- евро: покупка 607,47 тенге, продажа 614,48 тенге;
- рубль: покупка 6,55 тенге, продажа 6,70 тенге.
В Шымкенте:
- доллар покупают по 523,15 тенге, продают по 526,15 тенге;
- евро: покупка 608,89 тенге, продажа 613,15 тенге;
- рубль: покупка 6,57 тенге, продажа 6,63 тенге.
Официальные курсы валют на сегодня выглядят следующим образом: 1 доллар стоит 524,24 тенге, 1 евро 612,94 тенге, 1 рубль 6,68 тенге.
По итогам дневных торгов 14 июля средневзвешенный курс доллара составил 524,24 тенге, поднявшись на 2,93 тенге.