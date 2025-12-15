РУ
    08:35, 15 Декабрь 2025 | GMT +5

    Курсы валют в обменниках Алматы и Астаны на 15 декабря

    В обменных пунктах Астаны и Алматы представили средневзвешенные курсы покупки и продажи валют: доллара, евро и рубля, передает корреспондент агентства Kazinform.

    курс валют
    Коллаж: Kazinform / Freepik / Pixabay

    По данным Kurs.kz, на текущий момент средний курс в обменниках Алматы равен:

    • доллар: покупка 521,70 тенге, продажа 523,66 тенге;
    • евро: покупка 610,89 тенге, продажа 615,92 тенге;
    • рубль торгуется в диапазоне 6,46 — 6,57 тенге.

    В обменниках Астаны:

    • доллар покупают по 520,45 тенге, продают по 527,42 тенге;
    • евро: покупка 609,58 тенге, продажа 619,58 тенге;
    • рубль: покупка 6,42 тенге, продажа 6,57 тенге.

    В Шымкенте:

    • доллар покупают по 521,77 тенге, продают по 523,83 тенге;
    • евро: покупка 609,53 тенге, продажа 615,07 тенге;
    • рубль: покупка 6,48 тенге, продажа 6,55 тенге.

    Официальные курсы валют на сегодня выглядят следующим образом: 1 доллар стоит 522,38 тенге, 1 евро 612,6 тенге, 1 рубль 6,54 тенге.

    По итогам дневных торгов 12 декабря средневзвешенный курс доллара составил 522,38 тенге, поднявшись на 2,16 тенге. 

