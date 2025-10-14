08:50, 14 Октябрь 2025 | GMT +5
Курсы валют в обменниках Алматы и Астаны на 14 октября
В обменных пунктах Астаны и Алматы представили средневзвешенные курсы покупки и продажи валют: доллара, евро и рубля, передает корреспондент агентства Kazinform.
По данным Kurs.kz, на текущий момент средний курс в обменниках Алматы равен:
- доллар: покупка 538,94 тенге, продажа 541,21 тенге;
- евро: покупка 623,52 тенге, продажа 627,97 тенге;
- рубль торгуется в диапазоне 6,54 — 6,65 тенге.
В обменниках Астаны:
- доллар покупают по 536,62 тенге, продают по 542,53 тенге;
- евро: покупка 622,61 тенге, продажа 630,64 тенге;
- рубль: покупка 6,56 тенге, продажа 6,72 тенге.
В Шымкенте:
- доллар покупают по 537,96 тенге, продают по 541,02 тенге;
- евро: покупка 622,16 тенге, продажа 628,56 тенге;
- рубль: покупка 6,56 тенге, продажа 6,63 тенге.
Официальные курсы валют на выходные выглядят следующим образом: 1 доллар стоит 537,77 тенге, 1 евро 622,95 тенге, 1 рубль 6,65 тенге.
По итогам дневных торгов 13 октября средневзвешенный курс доллара составил 537,77 тенге, снизившись на 1,16 тенге.