08:25, 14 Июль 2025 | GMT +5
Курсы валют в обменниках Алматы и Астаны на 14 июля
В обменных пунктах Астаны и Алматы представили средневзвешенные курсы покупки и продажи валют: доллара, евро и рубля, передает корреспондент агентства Kazinform.
По данным Kurs.kz, на текущий момент средний курс в обменниках Алматы равен:
- доллар: покупка 521,29 тенге, продажа 523,23 тенге;
- евро: покупка 608,19 тенге, продажа 612,27 тенге;
- рубль торгуется в диапазоне 6,56 - 6,68 тенге.
В обменниках Астаны:
- доллар покупают по 519,57 тенге, продают по 525,60 тенге;
- евро: покупка 607,45 тенге, продажа 614,47 тенге;
- рубль: покупка 6,55 тенге, продажа 6,70 тенге.
В Шымкенте:
- доллар покупают по 520,67 тенге, продают по 523,67 тенге;
- евро: покупка 607,58 тенге, продажа 612,17 тенге;
- рубль: покупка 6,55 тенге, продажа 6,62 тенге.
Официальные курсы валют на сегодня выглядят следующим образом: 1 доллар стоит 520,93 тенге, 1 евро 607,07 тенге, 1 рубль 6,68 тенге.
По итогам дневных торгов 11 июля средневзвешенный курс доллара составил 520,93 тенге, поднявшись на 2,46 тенге.