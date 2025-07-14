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    08:25, 14 Июль 2025 | GMT +5

    Курсы валют в обменниках Алматы и Астаны на 14 июля

    В обменных пунктах Астаны и Алматы представили средневзвешенные курсы покупки и продажи валют: доллара, евро и рубля, передает корреспондент агентства Kazinform.

    доллар
    Фото: Рixabay

    По данным Kurs.kz, на текущий момент средний курс в обменниках Алматы равен:

    • доллар: покупка 521,29 тенге, продажа 523,23 тенге;
    • евро: покупка 608,19 тенге, продажа 612,27 тенге;
    • рубль торгуется в диапазоне 6,56 - 6,68 тенге.

    В обменниках Астаны:

    • доллар покупают по 519,57 тенге, продают по 525,60 тенге;
    • евро: покупка 607,45 тенге, продажа 614,47 тенге;
    • рубль: покупка 6,55 тенге, продажа 6,70 тенге.

    В Шымкенте:

    • доллар покупают по 520,67 тенге, продают по 523,67 тенге;
    • евро: покупка 607,58 тенге, продажа 612,17 тенге;
    • рубль: покупка 6,55 тенге, продажа 6,62 тенге.

    Официальные курсы валют на сегодня выглядят следующим образом: 1 доллар стоит 520,93 тенге, 1 евро 607,07 тенге, 1 рубль 6,68 тенге.

    По итогам дневных торгов 11 июля средневзвешенный курс доллара составил 520,93 тенге, поднявшись на 2,46 тенге. 

    Теги:
    Доллар Курс валют
    Еламан Турысбеков
    Еламан Турысбеков
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