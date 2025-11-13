Курсы валют в обменниках Алматы и Астаны на 13 ноября
В обменных пунктах Астаны и Алматы представили средневзвешенные курсы покупки и продажи валют: доллара, евро и рубля, передает корреспондент агентства Kazinform.
По данным Kurs.kz, на текущий момент средний курс в обменниках Алматы равен:
— доллар: покупка — 525,46 тенге, продажа — 527,13 тенге;
— евро: покупка — 606,90 тенге, продажа — 611,01 тенге;
— рубль торгуется в диапазоне 6,40- 6,51 тенге.
В обменниках Астаны:
— доллар покупают по 523,63 тенге, продают по 530,54 тенге;
— евро: покупка — 604,40 тенге, продажа — 614,25 тенге;
— рубль: покупка — 6,42 тенге, продажа — 6,57 тенге.
В Шымкенте:
— доллар покупают по 524,70 тенге, продают по 526,74 тенге;
— евро: покупка — 605,38 тенге, продажа — 609,88 тенге;
— рубль: покупка — 6,39 тенге, продажа — 6,46 тенге.
Официальные курсы валют на сегодня выглядят следующим образом: 1 доллар стоит 524,65 тенге, 1 евро — 607,02 тенге, 1 рубль — 6,48 тенге.
По итогам дневных торгов 12 ноября средневзвешенный курс доллара составил 524,65 тенге, снизившись на 0,61 тенге.