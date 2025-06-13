08:48, 13 Июнь 2025 | GMT +5
Курсы валют в обменниках Алматы и Астаны на 13 июня
В обменных пунктах Астаны и Алматы представили средневзвешенные курсы покупки и продажи валют: доллара, евро и рубля, передает корреспондент агентства Kazinform.
По данным Kurs.kz, на текущий момент средний курс в обменниках Алматы равен:
- доллар: покупка 510,83 тенге, продажа 512,79 тенге;
- евро: покупка 587,81 тенге, продажа 592,44 тенге;
- рубль торгуется в диапазоне 6,33 - 6,45 тенге.
В обменниках Астаны:
- доллар покупают по 508,69 тенге, продают по 514,71 тенге;
- евро: покупка 582,97 тенге, продажа 592,97 тенге;
- рубль: покупка 6,32 тенге, продажа 6,47 тенге.
В Шымкенте:
- доллар покупают по 510,57 тенге, продают по 513,57 тенге;
- евро: покупка 584,50 тенге, продажа 590,0 тенге;
- рубль: покупка 6,35 тенге, продажа 6,40 тенге.
Официальные курсы валют на сегодня выглядят следующим образом: 1 доллар стоит 511,77 тенге, 1 евро 593,19 тенге, 1 рубль 6,41 тенге.
По итогам дневных торгов 12 июня средневзвешенный курс доллара составил 511,77 тенге, поднявшись на 3,45 тенге.