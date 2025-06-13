Курсы валют в обменниках Алматы и Астаны на 13 июня

По данным Kurs.kz, на текущий момент средний курс в обменниках Алматы равен:

доллар: покупка 510,83 тенге, продажа 512,79 тенге;

евро: покупка 587,81 тенге, продажа 592,44 тенге;

рубль торгуется в диапазоне 6,33 - 6,45 тенге.

В обменниках Астаны:

доллар покупают по 508,69 тенге, продают по 514,71 тенге;

евро: покупка 582,97 тенге, продажа 592,97 тенге;

рубль: покупка 6,32 тенге, продажа 6,47 тенге.

В Шымкенте:

доллар покупают по 510,57 тенге, продают по 513,57 тенге;

евро: покупка 584,50 тенге, продажа 590,0 тенге;

рубль: покупка 6,35 тенге, продажа 6,40 тенге.

Официальные курсы валют на сегодня выглядят следующим образом: 1 доллар стоит 511,77 тенге, 1 евро 593,19 тенге, 1 рубль 6,41 тенге.

По итогам дневных торгов 12 июня средневзвешенный курс доллара составил 511,77 тенге, поднявшись на 3,45 тенге.