Доллар подорожал на 3 тенге

По итогам дневных торгов средневзвешенный курс доллара составил 511,77 тенге, поднявшись на 3,45 тенге. Официальный курс Национального банка на 12 июня установлен на уровне 507,80 тенге.

Согласно данным Kurs.kz, на текущий момент в обменных пунктах Алматы доллар покупают в среднем по 510,58 тенге, а продают по 512,48 тенге. Евро можно приобрести и продать в диапазоне 587,61 – 592,05 тенге, в то время как рубли торгуются в пределах 6,33 – 6,44 тенге.

В обменниках Астаны американскую валюту покупают по 508,67 тенге, а продают по 514,70 тенге. Евро в столице можно приобрести по 582,00 тенге, а продать по 591,97 тенге. Курс рубля в обменниках колеблется в диапазоне 6,32 – 6,47 тенге.

В обменных пунктах Шымкента доллар покупают в среднем по 510,26 тенге, а продают по 513,26 тенге. Евро можно купить и продать в диапазоне 583,86 – 589,05 тенге, рубли торгуются в пределах 6,35 – 6,41 тенге.

По итогам дневных торгов 11 июня средневзвешенный курс доллара составил 507,80 тенге, снизившись на 0,59 тенге.