Курсы валют в обменниках Алматы и Астаны на 13 июля
В обменных пунктах Астаны и Алматы представили средневзвешенные курсы покупки и продажи валют: доллара, евро и рубля, передает корреспондент агентства Kazinform.
По данным Kurs.kz, на текущий момент средний курс в обменниках Алматы равен:
- доллар: покупка 521,83 тенге, продажа 523,67 тенге;
- евро: покупка 608,24 тенге, продажа 612,29 тенге;
- рубль торгуется в диапазоне 6,57 - 6,68 тенге.
В обменниках Астаны:
- доллар покупают по 519,58 тенге, продают по 525,62 тенге;
- евро: покупка 607,47 тенге, продажа 614,48 тенге;
- рубль: покупка 6,55 тенге, продажа 6,70 тенге.
В Шымкенте:
- доллар покупают по 520,50 тенге, продают по 523,62 тенге;
- евро: покупка 607,42 тенге, продажа 611,98 тенге;
- рубль: покупка 6,55 тенге, продажа 6,62 тенге.
Официальные курсы валют на выходные выглядят следующим образом: 1 доллар стоит 520,93 тенге, 1 евро 607,07 тенге, 1 рубль 6,68 тенге.
По итогам дневных торгов 11 июля средневзвешенный курс доллара составил 520,93 тенге, поднявшись на 2,46 тенге.