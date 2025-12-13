09:15, 13 Декабрь 2025 | GMT +5
Курсы валют в обменниках Алматы и Астаны на 13 декабря
В обменных пунктах Астаны и Алматы представили средневзвешенные курсы покупки и продажи валют: доллара, евро и рубля, передает корреспондент агентства Kazinform.
По данным Kurs.kz, на текущий момент средний курс в обменниках Алматы равен:
- доллар: покупка 522,26 тенге, продажа 524,40 тенге;
- евро: покупка 611,31 тенге, продажа 616,75 тенге;
- рубль торгуется в диапазоне 6,48 — 6,60 тенге.
В обменниках Астаны:
- доллар покупают по 520,57 тенге, продают по 527,46 тенге;
- евро: покупка 609,51 тенге, продажа 619,49 тенге;
- рубль: покупка 6,45 тенге, продажа 6,60 тенге.
В Шымкенте:
- доллар покупают по 522,47 тенге, продают по 524,52 тенге;
- евро: покупка 608,50 тенге, продажа 614,39 тенге;
- рубль: покупка 6,48 тенге, продажа 6,57 тенге.
Официальные курсы валют на сегодня выглядят следующим образом: 1 доллар стоит 520,38 тенге, 1 евро 612,6 тенге, 1 рубль 6,54 тенге.
По итогам дневных торгов 12 декабря средневзвешенный курс доллара составил 522,38 тенге, поднявшись на 2,16 тенге.