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    09:18, 12 Июль 2025 | GMT +5

    Курсы валют в обменниках Алматы и Астаны на 12 июля

    В обменных пунктах Астаны и Алматы представили средневзвешенные курсы покупки и продажи валют: доллара, евро и рубля, передает корреспондент агентства Kazinform.

    валюта
    Фото: freepik

    По данным Kurs.kz, на текущий момент средний курс в обменниках Алматы равен:

    - доллар: покупка 521,37 тенге, продажа 523,39 тенге;

    - евро: покупка 608,59 тенге, продажа 612,75 тенге;

    - рубль торгуется в диапазоне 6,58 - 6,69 тенге.

    В обменниках Астаны:

    - доллар покупают по 519,50 тенге, продают по 525,55 тенге;

    - евро: покупка 607,30 тенге, продажа 614,32 тенге;

    - рубль: покупка 6,60 тенге, продажа 6,75 тенге.

    В Шымкенте:

    - доллар покупают по 520,81 тенге, продают по 523,98 тенге;

    - евро: покупка 607,54 тенге, продажа 611,52 тенге;

    - рубль: покупка 6,57 тенге, продажа 6,64 тенге.

    Официальные курсы валют на выходные выглядят следующим образом: 1 доллар стоит 520,93 тенге, 1 евро 607,07 тенге, 1 рубль 6,68 тенге.

    По итогам дневных торгов 11 июля средневзвешенный курс доллара составил 520,93 тенге, поднявшись на 2,46 тенге.

    Теги:
    Рубль Доллар Тенге Обменники Курс валют Евро
    Еламан Турысбеков
    Еламан Турысбеков
    Автор
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