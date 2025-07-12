Курсы валют в обменниках Алматы и Астаны на 12 июля
В обменных пунктах Астаны и Алматы представили средневзвешенные курсы покупки и продажи валют: доллара, евро и рубля, передает корреспондент агентства Kazinform.
По данным Kurs.kz, на текущий момент средний курс в обменниках Алматы равен:
- доллар: покупка 521,37 тенге, продажа 523,39 тенге;
- евро: покупка 608,59 тенге, продажа 612,75 тенге;
- рубль торгуется в диапазоне 6,58 - 6,69 тенге.
В обменниках Астаны:
- доллар покупают по 519,50 тенге, продают по 525,55 тенге;
- евро: покупка 607,30 тенге, продажа 614,32 тенге;
- рубль: покупка 6,60 тенге, продажа 6,75 тенге.
В Шымкенте:
- доллар покупают по 520,81 тенге, продают по 523,98 тенге;
- евро: покупка 607,54 тенге, продажа 611,52 тенге;
- рубль: покупка 6,57 тенге, продажа 6,64 тенге.
Официальные курсы валют на выходные выглядят следующим образом: 1 доллар стоит 520,93 тенге, 1 евро 607,07 тенге, 1 рубль 6,68 тенге.
По итогам дневных торгов 11 июля средневзвешенный курс доллара составил 520,93 тенге, поднявшись на 2,46 тенге.