08:59, 12 Февраль 2026 | GMT +5
Курсы валют в обменниках Алматы и Астаны на 12 февраля
В обменных пунктах Астаны и Алматы представили средневзвешенные курсы покупки и продажи валют: доллара, евро и рубля, передает корреспондент агентства Kazinform.
По данным Kurs.kz, на текущий момент средний курс в обменниках Алматы равен:
- доллар: покупка 492,25 тенге, продажа 495,03 тенге;
- евро: покупка 584,76 тенге, продажа 589,65 тенге;
- рубль торгуется в диапазоне 6,34 - 6,46 тенге.
В обменниках Астаны:
- доллар покупают по 489,02 тенге, продают по 496,02 тенге;
- евро: покупка 582,00 тенге, продажа 592,00 тенге;
- рубль: покупка 6,25 тенге, продажа 6,55 тенге.
В Шымкенте:
- доллар покупают по 492,94 тенге, продают по 495,07 тенге;
- евро: покупка 584,37 тенге, продажа 589,93 тенге;
- рубль: покупка 6,35 тенге, продажа 6,43 тенге.
Официальные курсы валют на сегодня выглядят следующим образом: 1 доллар стоит 490,58 тенге, 1 евро 584,77 тенге, 1 рубль 6,34 тенге.
По итогам дневных торгов 11 февраля средневзвешенный курс доллара составил 490,58 тенге, снизившись на 1,31 тенге.