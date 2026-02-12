РУ
Тренды:
телерадиокомплекс президента РК
  • kz
  • qz
  • ру
  • en
  • 中文
  • ўз
  • ق ز
    • В мире
    Казахстан
    Политика
    Происшествия
    Аналитика
    Экономика
    О нас
    Об Агентстве Контакты Реклама Партнеры Фотосайт Карта сайта Теги
    08:59, 12 Февраль 2026 | GMT +5

    Курсы валют в обменниках Алматы и Астаны на 12 февраля

    В обменных пунктах Астаны и Алматы представили средневзвешенные курсы покупки и продажи валют: доллара, евро и рубля, передает корреспондент агентства Kazinform.

    курс валют, тенге
    Коллаж: Kazinform / Freepik

    По данным Kurs.kz, на текущий момент средний курс в обменниках Алматы равен:

    • доллар: покупка 492,25 тенге, продажа 495,03 тенге;
    • евро: покупка 584,76 тенге, продажа 589,65 тенге;
    • рубль торгуется в диапазоне 6,34 - 6,46 тенге.

    В обменниках Астаны:

    • доллар покупают по 489,02 тенге, продают по 496,02 тенге;
    • евро: покупка 582,00 тенге, продажа 592,00 тенге;
    • рубль: покупка 6,25 тенге, продажа 6,55 тенге.

    В Шымкенте:

    • доллар покупают по 492,94 тенге, продают по 495,07 тенге;
    • евро: покупка 584,37 тенге, продажа 589,93 тенге;
    • рубль: покупка 6,35 тенге, продажа 6,43 тенге.

    Официальные курсы валют на сегодня выглядят следующим образом: 1 доллар стоит 490,58 тенге, 1 евро 584,77 тенге, 1 рубль 6,34 тенге.

    По итогам дневных торгов 11 февраля средневзвешенный курс доллара составил 490,58 тенге, снизившись на 1,31 тенге. 

    Теги:
    Доллар Тенге Курс валют Экономика Евро
    Еламан Турысбеков
    Еламан Турысбеков
    Автор
    Сейчас читают
    Референдум