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    09:12, 11 Май 2025 | GMT +5

    Курсы валют в обменниках Алматы и Астаны на 11 мая

    В обменных пунктах Астаны и Алматы представили средневзвешенные курсы покупки и продажи валют: доллара, евро и рубля, передает корреспондент агентства Kazinform.

    доллар еуро
    Фото: pexels.com

    По данным Kurs.kz, на текущий момент средний курс в обменниках Алматы равен:

    • доллар: покупка 516,47 тенге, продажа 518,56 тенге;
    • евро: покупка 582,66 тенге, продажа 586,77 тенге;
    • рубль торгуется в диапазоне 6,11 — 6,23 тенге.

    В обменниках Астаны:

    • доллар покупают по 513,63 тенге, продают по 519,63 тенге;
    • евро: покупка 580,54 тенге, продажа 587,54 тенге;
    • рубль: покупка 6,14 тенге, продажа 6,25 тенге.

    Официальные курсы валют на сегодня выглядят следующим образом: 1 доллар стоит 516,01 тенге, 1 евро — 582,47 тенге, 1 рубль — 6,26 тенге.

    По итогам дневных торгов 8 мая средневзвешенный курс доллара составил 516,01 тенге, поднявшись на 1,52 тенге. 

    Теги:
    Доллар Обменники Курс валют Экономика
    Еламан Турысбеков
    Еламан Турысбеков
    Автор
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