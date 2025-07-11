РУ
Тренды:
телерадиокомплекс президента РК
  • kz
  • qz
  • ру
  • en
  • 中文
  • ўз
  • ق ز
    • В мире
    Казахстан
    Политика
    Происшествия
    Аналитика
    Экономика
    О нас
    Об Агентстве Контакты Реклама Партнеры Фотосайт Карта сайта Теги
    09:02, 11 Июль 2025 | GMT +5

    Курсы валют в обменниках Алматы и Астаны на 11 июля

    В обменных пунктах Астаны и Алматы представили средневзвешенные курсы покупки и продажи валют: доллара, евро и рубля, передает корреспондент агентства Kazinform.

    доллар, тенге
    Фото: Виктор Федюнин/ Kazinform

    По данным Kurs.kz, на текущий момент средний курс в обменниках Алматы равен:

    - доллар: покупка 519,33 тенге, продажа 521,11 тенге;

    - евро: покупка 607,43 тенге, продажа 611,39 тенге;

    - рубль торгуется в диапазоне 6,55- 6,67 тенге.

    В обменниках Астаны:

    - доллар покупают по 517,42 тенге, продают по 523,45 тенге;

    - евро: покупка 605,56 тенге, продажа 612,56 тенге;

    - рубль: покупка 6,55 тенге, продажа 6,70 тенге.

    В Шымкенте:

    - доллар покупают по 518,15 тенге, продают по 521,08 тенге;

    - евро: покупка 607,30 тенге, продажа 611,30 тенге;

    - рубль: покупка 6,54 тенге, продажа 6,59 тенге.

    Официальные курсы валют на сегодня выглядят следующим образом: 1 доллар стоит 518,34 тенге, 1 евро 607,91 тенге, 1 рубль 6,66 тенге.

    По итогам дневных торгов 10 июля средневзвешенный курс доллара составил 518,97 тенге, снизившись на 0,61 тенге.

    Теги:
    Рубль Доллар Обменники Курс валют Евро
    Еламан Турысбеков
    Еламан Турысбеков
    Автор
    Сейчас читают