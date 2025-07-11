Курсы валют в обменниках Алматы и Астаны на 11 июля
В обменных пунктах Астаны и Алматы представили средневзвешенные курсы покупки и продажи валют: доллара, евро и рубля, передает корреспондент агентства Kazinform.
По данным Kurs.kz, на текущий момент средний курс в обменниках Алматы равен:
- доллар: покупка 519,33 тенге, продажа 521,11 тенге;
- евро: покупка 607,43 тенге, продажа 611,39 тенге;
- рубль торгуется в диапазоне 6,55- 6,67 тенге.
В обменниках Астаны:
- доллар покупают по 517,42 тенге, продают по 523,45 тенге;
- евро: покупка 605,56 тенге, продажа 612,56 тенге;
- рубль: покупка 6,55 тенге, продажа 6,70 тенге.
В Шымкенте:
- доллар покупают по 518,15 тенге, продают по 521,08 тенге;
- евро: покупка 607,30 тенге, продажа 611,30 тенге;
- рубль: покупка 6,54 тенге, продажа 6,59 тенге.
Официальные курсы валют на сегодня выглядят следующим образом: 1 доллар стоит 518,34 тенге, 1 евро 607,91 тенге, 1 рубль 6,66 тенге.
По итогам дневных торгов 10 июля средневзвешенный курс доллара составил 518,97 тенге, снизившись на 0,61 тенге.