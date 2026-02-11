РУ
    13:42, 11 Февраль 2026 | GMT +5

    Курсы валют в обменниках Алматы и Астаны на 11 февраля

    В обменных пунктах Астаны и Алматы представили средневзвешенные курсы покупки и продажи валют: доллара, евро и рубля, передает корреспондент агентства Kazinform.

    курс валют
    Коллаж: Kazinform / Freepik / Pixabay

    По данным Kurs.kz, на текущий момент средний курс в обменниках Алматы равен:

    • доллар: покупка 491,54 тенге, продажа 494,01 тенге;
    • евро: покупка 583,69 тенге, продажа 588,53 тенге;
    • рубль торгуется в диапазоне 6,33 - 6,45 тенге.

    В обменниках Астаны:

    • доллар покупают по 490,03 тенге, продают по 496,98 тенге;
    • евро: покупка 581,77 тенге, продажа 591,67 тенге;
    • рубль: покупка 6,22 тенге, продажа 6,51 тенге.

    В Шымкенте:

    • доллар покупают по 492,26 тенге, продают по 494,47 тенге;
    • евро: покупка 584,19 тенге, продажа 590,06 тенге;
    • рубль: покупка 6,36 тенге, продажа 6,45 тенге.

    Официальные курсы валют на сегодня выглядят следующим образом: 1 доллар стоит 491,88 тенге, 1 евро 585,83 тенге, 1 рубль 6,36 тенге.

    По итогам дневных торгов 10 февраля средневзвешенный курс доллара составил 491,88 тенге, снизившись на 2,64 тенге.

    Еламан Турысбеков
    Автор
