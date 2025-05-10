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    09:10, 10 Май 2025 | GMT +5

    Курсы валют в обменниках Алматы и Астаны на 10 мая

    В обменных пунктах Астаны и Алматы представили средневзвешенные курсы покупки и продажи валют: доллара, евро и рубля, передает корреспондент агентства Kazinform.

    деньги, тенге, ақша
    Фото: Александр Павский / Kazinform

    По данным Kurs.kz, на текущий момент средний курс в обменниках Алматы равен:

    • доллар: покупка 516,51 тенге, продажа 518,59 тенге;
    • евро: покупка 582,60 тенге, продажа 586,64 тенге;
    • рубль торгуется в диапазоне 6,11 — 6,23 тенге.

    В обменниках Астаны:

    • доллар покупают по 513,57 тенге, продают по 519,59 тенге;
    • евро: покупка 580,52 тенге, продажа 587,52 тенге;
    • рубль: покупка 6,15 тенге, продажа 6,25 тенге.

    Официальные курсы валют на сегодня выглядят следующим образом: 1 доллар стоит 516,01 тенге, 1 евро 582,47 тенге, 1 рубль 6,26 тенге.

    По итогам дневных торгов 8 мая средневзвешенный курс доллара составил 516,01 тенге, поднявшись на 1,52 тенге. 

    Теги:
    Доллар Тенге Астана Обменники Алматы Курс валют Экономика Евро
    Еламан Турысбеков
    Еламан Турысбеков
    Автор
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