09:10, 10 Май 2025 | GMT +5
Курсы валют в обменниках Алматы и Астаны на 10 мая
В обменных пунктах Астаны и Алматы представили средневзвешенные курсы покупки и продажи валют: доллара, евро и рубля, передает корреспондент агентства Kazinform.
По данным Kurs.kz, на текущий момент средний курс в обменниках Алматы равен:
- доллар: покупка 516,51 тенге, продажа 518,59 тенге;
- евро: покупка 582,60 тенге, продажа 586,64 тенге;
- рубль торгуется в диапазоне 6,11 — 6,23 тенге.
В обменниках Астаны:
- доллар покупают по 513,57 тенге, продают по 519,59 тенге;
- евро: покупка 580,52 тенге, продажа 587,52 тенге;
- рубль: покупка 6,15 тенге, продажа 6,25 тенге.
Официальные курсы валют на сегодня выглядят следующим образом: 1 доллар стоит 516,01 тенге, 1 евро 582,47 тенге, 1 рубль 6,26 тенге.
По итогам дневных торгов 8 мая средневзвешенный курс доллара составил 516,01 тенге, поднявшись на 1,52 тенге.