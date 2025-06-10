08:35, 10 Июнь 2025 | GMT +5
Курсы валют в обменниках Алматы и Астаны на 10 июня
В обменных пунктах Астаны и Алматы представили средневзвешенные курсы покупки и продажи валют: доллара, евро и рубля, передает корреспондент агентства Kazinform.
По данным Kurs.kz, на текущий момент средний курс в обменниках Алматы равен:
- доллар: покупка 509,63 тенге, продажа 511,58 тенге;
- евро: покупка 580,66 тенге, продажа 584,84 тенге;
- рубль торгуется в диапазоне 6,32 - 6,44 тенге.
В обменниках Астаны:
- доллар покупают по 506,67 тенге, продают по 512,68 тенге;
- евро: покупка 577,62 тенге, продажа 584,59 тенге;
- рубль: покупка 6,30 тенге, продажа 6,45 тенге.
В Шымкенте:
- доллар покупают по 509,08 тенге, продают по 512,08 тенге;
- евро: покупка 580,48 тенге, продажа 585,00 тенге;
- рубль: покупка 6,35 тенге, продажа 6,40 тенге.
Официальные курсы валют на сегодня выглядят следующим образом: 1 доллар стоит 508,5 тенге, 1 евро 580,66 тенге, 1 рубль 6,44 тенге.
По итогам дневных торгов 9 июня средневзвешенный курс доллара составил 508,50 тенге, снизившись на 1,66 тенге.