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    08:35, 10 Июнь 2025 | GMT +5

    Курсы валют в обменниках Алматы и Астаны на 10 июня

    В обменных пунктах Астаны и Алматы представили средневзвешенные курсы покупки и продажи валют: доллара, евро и рубля, передает корреспондент агентства Kazinform.

    валюта евро доллар
    Фото: handelsblatt.com

    По данным Kurs.kz, на текущий момент средний курс в обменниках Алматы равен:

    • доллар: покупка 509,63 тенге, продажа 511,58 тенге;
    • евро: покупка 580,66 тенге, продажа 584,84 тенге;
    • рубль торгуется в диапазоне 6,32 - 6,44 тенге.

    В обменниках Астаны:

    • доллар покупают по 506,67 тенге, продают по 512,68 тенге;
    • евро: покупка 577,62 тенге, продажа 584,59 тенге;
    • рубль: покупка 6,30 тенге, продажа 6,45 тенге.

    В Шымкенте:

    • доллар покупают по 509,08 тенге, продают по 512,08 тенге;
    • евро: покупка 580,48 тенге, продажа 585,00 тенге;
    • рубль: покупка 6,35 тенге, продажа 6,40 тенге.

    Официальные курсы валют на сегодня выглядят следующим образом: 1 доллар стоит 508,5 тенге, 1 евро 580,66 тенге, 1 рубль 6,44 тенге.

    По итогам дневных торгов 9 июня средневзвешенный курс доллара составил 508,50 тенге, снизившись на 1,66 тенге. 

    Теги:
    Рубль Валюта Доллар Тенге Шымкент Астана Алматы Евро
    Еламан Турысбеков
    Еламан Турысбеков
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