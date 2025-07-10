Курсы валют в обменниках Алматы и Астаны на 10 июля
В обменных пунктах Астаны и Алматы представили средневзвешенные курсы покупки и продажи валют: доллара, евро и рубля, передает корреспондент агентства Kazinform.
По данным Kurs.kz, на текущий момент средний курс в обменниках Алматы равен:
- доллар: покупка 519,04 тенге, продажа 520,76 тенге;
- евро: покупка 606,81 тенге, продажа 610,88 тенге;
- рубль торгуется в диапазоне 6,52- 6,62 тенге.
В обменниках Астаны:
- доллар покупают по 516,69 тенге, продают по 522,71 тенге;
- евро: покупка 605,43 тенге, продажа 610,91 тенге;
- рубль: покупка 6,50 тенге, продажа 6,65 тенге.
В Шымкенте:
- доллар покупают по 518,13 тенге, продают по 521,13 тенге;
- евро: покупка 607,57 тенге, продажа 611,61 тенге;
- рубль: покупка 6,51 тенге, продажа 6,57 тенге.
Официальные курсы валют на сегодня выглядят следующим образом: 1 доллар стоит 518,97 тенге, 1 евро 607,3 тенге, 1 рубль 6,64 тенге.
По итогам дневных торгов 9 июля средневзвешенный курс доллара составил 518,97 тенге, снизившись на 0,61 тенге.