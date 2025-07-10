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    08:55, 10 Июль 2025 | GMT +5

    Курсы валют в обменниках Алматы и Астаны на 10 июля

    В обменных пунктах Астаны и Алматы представили средневзвешенные курсы покупки и продажи валют: доллара, евро и рубля, передает корреспондент агентства Kazinform.

    валюта
    Фото: freepik

    По данным Kurs.kz, на текущий момент средний курс в обменниках Алматы равен:

    - доллар: покупка 519,04 тенге, продажа 520,76 тенге;

    - евро: покупка 606,81 тенге, продажа 610,88 тенге;

    - рубль торгуется в диапазоне 6,52- 6,62 тенге.

    В обменниках Астаны:

    - доллар покупают по 516,69 тенге, продают по 522,71 тенге;

    - евро: покупка 605,43 тенге, продажа 610,91 тенге;

    - рубль: покупка 6,50 тенге, продажа 6,65 тенге.

    В Шымкенте:

    - доллар покупают по 518,13 тенге, продают по 521,13 тенге;

    - евро: покупка 607,57 тенге, продажа 611,61 тенге;

    - рубль: покупка 6,51 тенге, продажа 6,57 тенге.

    Официальные курсы валют на сегодня выглядят следующим образом: 1 доллар стоит 518,97 тенге, 1 евро 607,3 тенге, 1 рубль 6,64 тенге.

    По итогам дневных торгов 9 июля средневзвешенный курс доллара составил 518,97 тенге, снизившись на 0,61 тенге.

    Теги:
    Рубль Доллар Тенге Обменники Курс валют Евро
    Еламан Турысбеков
    Еламан Турысбеков
    Автор
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