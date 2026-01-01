РУ
Тренды:
телерадиокомплекс президента РК
  • kz
  • qz
  • ру
  • en
  • 中文
  • ўз
  • ق ز
    • В мире
    Казахстан
    Политика
    Происшествия
    Аналитика
    Экономика
    О нас
    Об Агентстве Контакты Реклама Партнеры Фотосайт Карта сайта Теги
    09:27, 01 Январь 2026 | GMT +5

    Курсы валют в обменниках Алматы и Астаны на 1 января

    В обменных пунктах Астаны и Алматы представили средневзвешенные курсы покупки и продажи валют: доллара, евро и рубля, передает корреспондент агентства Kazinform.

    валюта
    Фото: Александр Павский / Kazinform

    По данным Kurs.kz, на текущий момент средний курс в обменниках Алматы равен:

    • доллар покупают по 511,67 тенге, продают по 517,39 тенге; 
    • евро: покупка — 592,87 тенге, продажа — 603,79 тенге;
    • рубль: покупка — 6,10 тенге, продажа — 6,40 тенге.

    В обменниках Астаны:

    • доллар: покупка — 509,88 тенге, продажа — 516,88 тенге;
    • евро: покупка — 591,97 тенге, продажа — 601,93 тенге;
    • рубль торгуется в диапазоне 6,23 — 6,50 тенге.

    В Шымкенте:

    • доллар покупают по 511,06 тенге, продают по 514 тенге;
    • евро: покупка — 590,69 тенге, продажа — 605,50 тенге;
    • рубль: покупка — 6,24 тенге, продажа — 6,37 тенге.

    Официальные курсы валют на сегодня выглядят следующим образом: 1 доллар стоит 505,53 тенге, 1 евро — 593,44 тенге, 1 рубль — 6,34 тенге.

    По итогам дневных торгов 31 декабря средневзвешенный курс доллара составил 505,53 тенге, поднявшись на 3,02 тенге.

    Теги:
    Рубль Валюта Доллар Тенге Обменники Курс валют Евро
    Камшат Абдирайым
    Камшат Абдирайым
    Автор
    Сейчас читают