09:27, 01 Январь 2026 | GMT +5
Курсы валют в обменниках Алматы и Астаны на 1 января
В обменных пунктах Астаны и Алматы представили средневзвешенные курсы покупки и продажи валют: доллара, евро и рубля, передает корреспондент агентства Kazinform.
По данным Kurs.kz, на текущий момент средний курс в обменниках Алматы равен:
- доллар покупают по 511,67 тенге, продают по 517,39 тенге;
- евро: покупка — 592,87 тенге, продажа — 603,79 тенге;
- рубль: покупка — 6,10 тенге, продажа — 6,40 тенге.
В обменниках Астаны:
- доллар: покупка — 509,88 тенге, продажа — 516,88 тенге;
- евро: покупка — 591,97 тенге, продажа — 601,93 тенге;
- рубль торгуется в диапазоне 6,23 — 6,50 тенге.
В Шымкенте:
- доллар покупают по 511,06 тенге, продают по 514 тенге;
- евро: покупка — 590,69 тенге, продажа — 605,50 тенге;
- рубль: покупка — 6,24 тенге, продажа — 6,37 тенге.
Официальные курсы валют на сегодня выглядят следующим образом: 1 доллар стоит 505,53 тенге, 1 евро — 593,44 тенге, 1 рубль — 6,34 тенге.
По итогам дневных торгов 31 декабря средневзвешенный курс доллара составил 505,53 тенге, поднявшись на 3,02 тенге.