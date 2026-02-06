Курсы шитья оказались каналом вербовки в экстремистскую организацию в Кыргызстане

По данным ГКНБ КР, активные участницы под видом практического обучения кройки и шитья приглашали молодых девушек на работу, после чего постепенно прививали им идеологию запрещенной экстремистской организации.

В закрытых Telegram-каналах лидеры распространяли запрещенную литературу, обсуждали установление халифата на территории Кыргызской Республики.

При обыске по местам жительства задержанных обнаружены большое количество религиозно-экстремистской литературы, электронные носители, компьютеры, флеш-карты, мобильные телефоны.

29 января 2026 года их водворили в СИЗО ГКНБ КР. В настоящее время следствие продолжается.

Напомним, в декабре 2024 года в Кыргызстане были задержаны 22 члена запрещенной религиозно-экстремистской организации «Хизб ут-Тахрир».