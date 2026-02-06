Курсы шитья оказались каналом вербовки в экстремистскую организацию в Кыргызстане
В Ноокенском районе Жалал-Абадской области Кыргызстана задержаны пять членов женского крыла религиозно-экстремистской организации «Хизбут-Тахрир аль-Ислами» (организация запрещена в РК — прим. ред.), передает собственный корреспондент агентства Kazinform.
По данным ГКНБ КР, активные участницы под видом практического обучения кройки и шитья приглашали молодых девушек на работу, после чего постепенно прививали им идеологию запрещенной экстремистской организации.
В закрытых Telegram-каналах лидеры распространяли запрещенную литературу, обсуждали установление халифата на территории Кыргызской Республики.
При обыске по местам жительства задержанных обнаружены большое количество религиозно-экстремистской литературы, электронные носители, компьютеры, флеш-карты, мобильные телефоны.
29 января 2026 года их водворили в СИЗО ГКНБ КР. В настоящее время следствие продолжается.
Напомним, в декабре 2024 года в Кыргызстане были задержаны 22 члена запрещенной религиозно-экстремистской организации «Хизб ут-Тахрир».