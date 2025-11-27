Курсы криптовалют стремительно откатываются вниз

Bitcoin откатился к отметке около 88 650 долларов, увеличив недельное снижение более чем до 12%, в то время как Ethereum упал до 2 905 долларов после семидневного падения на 14%. XRP снизился до 2 долларов 05 центов, доведя недельные потери почти до 16%. Совокупная рыночная капитализация теперь составляет около 3,06 трлн долларов, что подчеркивает масштабы распродажи.

Падение Bitcoin остается основным драйвером общей коррекции на фоне ужесточения ликвидности, высоких торговых объемов и возобновления макроэкономической осторожности. Аналитики отмечают, что снижение ниже уровня 90 000 долларов спровоцировало волну автоматических заявок на продажу, усилив давление на весь рынок. Капитал перетекает в стейблкоины, такие как USDT и USDC, поскольку инвесторы ищут краткосрочную защиту.

Экономическая неопределенность и ликвидация активов усиливают падение

Текущее снижение последовало за волатильным шестинедельным периодом, за который цифровые активы потеряли более 1 триллиона долларов. Bitcoin, достигший рекордных 124 000 долларов в августе, в пятницу ненадолго упал ниже 87 000 долларов, после чего частично восстановился. В понедельник он вновь поднялся выше 88 000 долларов, прибавив почти 2% за 24 часа.

Как отметили аналитики Deutsche Bank, «остается неясным, стабилизируется ли Bitcoin после этой коррекции. В отличие от прежних обвалов, вызванных главным образом розничными спекуляциями, нынешнее снижение происходит на фоне значительного участия институциональных инвесторов, изменений в регулировании и глобальных макротрендов».

На рыночные настроения влияет приток традиционного капитала через регулируемые спотовые биткоин-фонды, которые ведут себя иначе, чем долгосрочные розничные трейдеры. Главный стратег Interactive Brokers Стив Соснек отметил: «Суть в том, что биткоин теперь для обычных инвесторов», добавив, что его все чаще рассматривают как волатильный актив в рамках широкого портфеля, а не как нишевую идеологическую инвестицию.

XRP, как отмечают аналитики, также испытывает давление, несмотря на высокий интерес к новым ETF-продуктам. Его стабильное снижение в течение недели отражает более широкую фиксацию прибыли и переход к снижению рисков, что затмило индивидуальные драйверы актива.

Одним из ключевых факторов падения стало неожиданное повышение уровня безработицы в США до 4,4% — максимума за четыре года. Ухудшение рынка труда вызвало опасения относительно замедления экономической активности, даже несмотря на рост фьючерсов на фондовые индексы США на фоне ожиданий, что Федеральная резервная система может приблизиться к снижению процентных ставок. Криптоактивы отреагировали большей волатильностью, поскольку они особенно чувствительны к изменению стоимости заимствований.

Дополнительное давление возникло после флэш-краша 10 октября, когда обострение торговых напряженностей между США и Китаем вызвало быструю волну ликвидаций по высоко кредитным позициям, что привело к потерям на 19 млрд долларов за один день.

Аналитики отмечают, что это событие ослабило устойчивость новых инвесторов и повысило уязвимость рынка к дальнейшим колебаниям.

Эксперты оценивают перспективы восстановления

Несмотря на турбулентность, некоторые эксперты рассматривают текущее снижение скорее как фазу консолидации, а не начало коррекции. Генеральный директор Bitget Грейси Чен заявила, что краткосрочная волатильность после сильного ралли является нормальным явлением и отражает взросление связи сектора с глобальными рынками. По ее словам, Bitcoin может стабилизироваться и «потенциально вернуться к 95 000 долларов к концу ноября и приблизиться к 105 000 долларов к декабрю».

Ethereum продолжает двигаться вслед за Bitcoin и, как ожидается, сможет восстановить импульс только после уверенного пробоя уровня 3 000 долларов.

Оригинал текста на английском языке можно прочитать здесь.

