Курс биткоина резко снизился из-за данных по рынку труда в США

Как пишет издание, неоднозначные данные по рынку труда в США ослабили ожидания снижения процентной ставки Федеральной резервной системой в следующем месяце и вызвали новую волну продаж.

Forexmart пишет, что последняя цена крупнейшей в мире криптовалюты была на 6,8% ниже и составляла 85 702,6 доллара утром в пятницу, после кратковременного достижения внутридневного минимума около 85 417,6 доллара. Это движение стало самым слабым уровнем с апреля и увеличило потери с начала недели, при этом биткоин готов потерять более 8% на этой неделе.

Опубликованный в четверг отчет по рынку труда в США за сентябрь показал, что число рабочих мест увеличилось на 119 000, а уровень безработицы вырос до 4,4%, что дает неоднозначную оценку рынку труда.

— Отчет также мало что прояснил в отношении перспектив политики ФРС, особенно с учетом того, что октябрьские данные о занятости все еще отсутствуют из-за приостановки работы правительства. Фьючерсы на процентные ставки показали, что рынки сокращают ожидания снижения ставки в декабре. Неясная политическая обстановка ослабила аппетит к риску и сделала криптовалюты особенно уязвимыми. Сообщения в СМИ указывали на устойчивые продажи со стороны крупных держателей, при этом в нескольких отчетах отмечалось, что ликвидность сократилась в последние сессии, что усугубило колебания цен, — пишет издание.

Ранее сообщалось, что курс биткоина упал ниже $100 000 в ходе торгов 4 ноября. Такое значение фиксируется впервые с 23 июня 2025 года.