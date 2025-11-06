Биткоин обрушился ниже $100 000

По состоянию на вечер 4 ноября биткоин торговался на уровне около $99 671, снизившись на 6,57% за последние 24 часа.

Вторая по капитализации криптовалюта Ethereum (ETH) также резко упала в цене до $3143, что примерно на 13,04%.

Падение произошло после волатильных торгов, когда инвесторы начали фиксировать прибыль после стремительного роста в летние месяцы. Тогда биткоин поднимался выше $110 000, а капитализация глобального крипторынка превышала $2,3 трлн.

Аналитики объясняют такое падение ростом доходности гособлигаций США, снижением интереса к рисковым активам и ожиданиями решений центробанков. Давление усиливают дискуссии о возможных ужесточениях регулирования цифровых активов в разных странах.

Оригинал материала на английском языке читайте по ссылке.

Ранее англоязычная редакция Kazinform сообщала о резком росте спроса на альтернативные активы на мировых финансовых рынках. На фоне приостановки работы правительства США биткоин и золото тогда обновили исторические максимумы.