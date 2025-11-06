РУ
телерадиокомплекс президента РК
РУ
    19:01, 05 Ноябрь 2025 | GMT +5

    Биткоин обрушился ниже $100 000

    Курс биткоина упал ниже $100 000 в ходе торгов 4 ноября. Такое значение фиксируется впервые с 23 июня 2025 года. Последние данные биржи Binance приводит англоязычная редакция Kazinform.

    Биткойн
    Фото: freepik

    По состоянию на вечер 4 ноября биткоин торговался на уровне около $99 671, снизившись на 6,57% за последние 24 часа.

    Вторая по капитализации криптовалюта Ethereum (ETH) также резко упала в цене до $3143, что примерно на 13,04%.

    Падение произошло после волатильных торгов, когда инвесторы начали фиксировать прибыль после стремительного роста в летние месяцы. Тогда биткоин поднимался выше $110 000, а капитализация глобального крипторынка превышала $2,3 трлн.

    Аналитики объясняют такое падение ростом доходности гособлигаций США, снижением интереса к рисковым активам и ожиданиями решений центробанков. Давление усиливают дискуссии о возможных ужесточениях регулирования цифровых активов в разных странах.

    Оригинал материала на английском языке читайте по ссылке

    Ранее англоязычная редакция Kazinform сообщала о резком росте спроса на альтернативные активы на мировых финансовых рынках. На фоне приостановки работы правительства США биткоин и золото тогда обновили исторические максимумы. 

    Финансы Экономика Биткоин
    Адия Абубакир
    Адия Абубакир
    Автор
