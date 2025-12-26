Курсы искусственного интеллекта для госслужащих станут обязательными в Казахстане

Он отметил, что программа Qyzmet AI, которая обучает госслужащих навыкам ИИ, уже охватила 50 тысяч госслужащих.

— Со временем курсы искусственного интеллекта для госслужащих станут обязательными. То есть человек не сможет работать на госслужбе, если он не прошел курсы по искусственному интеллекту либо не обладает этими навыками. Мы считаем, это правильно, потому что наша госслужба должна быть конкурентоспособной, высокоэффективной, высокопроизводительной, чтобы бороться с бюрократией, — отметил Жаслан Мадиев.

Ранее мы писали о том, что Казахстан усилит подготовку рабочих кадров для высокотехнологичных и ИИ-отраслей.