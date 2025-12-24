РУ
телерадиокомплекс президента РК
РУ
    12:19, 24 Декабрь 2025 | GMT +5

    Казахстан усилит подготовку рабочих кадров для высокотехнологичных и ИИ-отраслей

    Искусственный интеллект и высокотехнологичные производства станут одним из ключевых направлений подготовки рабочих кадров после Года рабочих профессий. Об этом заявила заместитель Премьер-министра — министр культуры и информации Аида Балаева, передает корреспондент агентства Kazinform. 

    Балаева, рабочие профессии, ИИ
    Фото: Агибай Аяпбергенов/ Kazinform

    По ее словам, особый акцент планируют сделать на подготовке специалистов для высокотехнологичных производств, включая отрасли, где внедряются технологии искусственного интеллекта.

    — Государство и дальше будет поддерживать увеличение приема в колледжи, а также целевую подготовку кадров под потребности конкретных предприятий. Эта работа будет вестись на постоянной и системной основе, — отметила Аида Балаева.

    Для повышения интереса молодежи к рабочим специальностям профориентационную работу будут усиливать уже со школьного возраста. В числе приоритетов — развитие дуального обучения и укрепление партнерства с бизнесом.

    — Также будет продолжена работа по внедрению международных стандартов подготовки кадров, расширению академической мобильности студентов и педагогов, а также открытию филиалов зарубежных организаций профессионального образования на базе казахстанских колледже, — сказала вице-премьер.

    Как собщалось ранее, в экономике Казахстана сегодня по рабочим профессиям заняты 3,3 миллиона человек.

    Теги:
    Рабочие профессии Казахстан Аида Балаева Год рабочих профессий
    Адия Абубакир
    Адия Абубакир
    Автор
