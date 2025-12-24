Казахстан усилит подготовку рабочих кадров для высокотехнологичных и ИИ-отраслей
Искусственный интеллект и высокотехнологичные производства станут одним из ключевых направлений подготовки рабочих кадров после Года рабочих профессий. Об этом заявила заместитель Премьер-министра — министр культуры и информации Аида Балаева, передает корреспондент агентства Kazinform.
По ее словам, особый акцент планируют сделать на подготовке специалистов для высокотехнологичных производств, включая отрасли, где внедряются технологии искусственного интеллекта.
— Государство и дальше будет поддерживать увеличение приема в колледжи, а также целевую подготовку кадров под потребности конкретных предприятий. Эта работа будет вестись на постоянной и системной основе, — отметила Аида Балаева.
Для повышения интереса молодежи к рабочим специальностям профориентационную работу будут усиливать уже со школьного возраста. В числе приоритетов — развитие дуального обучения и укрепление партнерства с бизнесом.
— Также будет продолжена работа по внедрению международных стандартов подготовки кадров, расширению академической мобильности студентов и педагогов, а также открытию филиалов зарубежных организаций профессионального образования на базе казахстанских колледже, — сказала вице-премьер.
Как собщалось ранее, в экономике Казахстана сегодня по рабочим профессиям заняты 3,3 миллиона человек.