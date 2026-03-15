Курсанты Министерства обороны РК проголосовали на референдуме в Армении

Избирательный участок № 439, расположенный при дипломатическом представительстве Казахстана в Ереване, открыт с 07:00 до 20:00 по местному времени. В список избирателей на данном участке включены 86 граждан Республики Казахстан, временно или постоянно находящихся в Армении.

Одними из первых на участке проголосовали курсанты Министерства обороны РК, проходящие обучение в Ереванском государственном медицинском университете имени Мхитара Гераци. Всего участие в голосовании приняли четыре курсанта.

Фото: Мирас Куандыков/Kazinform

Как отмечают представители избирательной комиссии, голосование проходит в штатном режиме и с соблюдением всех предусмотренных процедур.

Ранее сообщалось о начале работы избирательных участков при дипломатических представительствах Казахстана за рубежом, в частности в Ташкент и ряде городов Турции, где также проходит голосование граждан Республики Казахстан, находящихся за пределами страны.