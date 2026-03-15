    14:02, 15 Март 2026 | GMT +5

    Курсанты Министерства обороны РК проголосовали на референдуме в Армении

    В столице Армении проходит голосование на референдуме по проекту новой Конституции РК, передает собственный корреспондент агентства Kazinform в Ереване.

    Фото: Мирас Куандыков/Kazinform

    Избирательный участок № 439, расположенный при дипломатическом представительстве Казахстана в Ереване, открыт с 07:00 до 20:00 по местному времени. В список избирателей на данном участке включены 86 граждан Республики Казахстан, временно или постоянно находящихся в Армении.

    Одними из первых на участке проголосовали курсанты Министерства обороны РК, проходящие обучение в Ереванском государственном медицинском университете имени Мхитара Гераци. Всего участие в голосовании приняли четыре курсанта.

    Фото: Мирас Куандыков/Kazinform

    Как отмечают представители избирательной комиссии, голосование проходит в штатном режиме и с соблюдением всех предусмотренных процедур.

    Ранее сообщалось о начале работы избирательных участков при дипломатических представительствах Казахстана за рубежом, в частности в Ташкент и ряде городов Турции, где также проходит голосование граждан Республики Казахстан, находящихся за пределами страны.

    Теги:
    Армения Конституционная реформа Референдум-2026
    Мирас Куандыков
