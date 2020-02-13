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Курсант погиб в военном вузе в Алматы: подозреваемый арестован

13 Февраля 2020 19:31
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Курсант погиб в военном вузе в Алматы: подозреваемый арестован

АЛМАТЫ. КАЗИНФОРМ – Подозреваемого в смерти курсанта в Военном институте Сухопутных войск арестовали в Алматы. Об этом сообщили в пресс-службе городского суда, передает корреспондент МИА «Казинформ».

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Постановлением следственного суда в отношении подозреваемого лица санкционирована мера пресечения в виде содержания под стражей сроком на два месяца.

«Органом досудебного расследования он подозревается в совершении преступления предусмотренного статьи 451 части 2 УК РК (Превышение власти, повлекшее тяжкие последствия либо совершенное)», - сообщили в пресс-службе алматинского горсуда.

Отметим, что курсант был найден мертвым 23 декабря 2019 года на территории учебного заведения.


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Ключевые слова: Алматы, Суды, Происшествия, Армия,
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Автор:

Еламан Турысбеков

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