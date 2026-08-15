Курс валют в обменниках Астаны и Алматы на 15 августа
По каким курсам продают и покупают доллар, евро и рубль в обменных пунктах крупнейших городов страны — Астаны, Алматы и Шымкента, передает агентство Kazinform.
Согласно данным Kurs.kz, на текущий момент средний курс в обменниках Астаны:
— доллар: покупка 460,01 теңге, продажа 467,01 теңге;
— евро: покупка 523,80 теңге, продажа 540,05 теңге;
— рубль: покупка 5,17 теңге, продажа 5,47 теңге.
В обменниках Алматы:
— доллар: покупка 463,16 теңге, продажа 465,55 теңге;
— евро: покупка 532,88 теңге, продажа 538,05 теңге;
— рубль торгуется в диапазоне 5,30 — 5,45 теңге.
В Шымкенте:
— доллар: покупка 463,98 теңге, продажа 466,05 теңге;
— евро: покупка 515,78 теңге, продажа 538,80 теңге;
— рубль: покупка 5,28 теңге, продажа 5,36 теңге.
Официальные курсы валют на сегодня выглядят следующим образом: 1 доллар стоит 464,02 теңге, 1 евро — 536,18 теңге, 1 рубль — 5,54 теңге.
По итогам дневных торгов 14 августа, средневзвешенный курс доллара составил 464,02 теңге, снизившись на 1,02 теңге.