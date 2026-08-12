Курс доллара вновь опустился до 465 теңге

По итогам дневных торгов средневзвешенный курс доллара составил 465,19 теңге, снизившись на 0,63 теңге. Официальный курс Национального банка на 12 августа установлен на уровне 465,74 теңге.

Согласно данным Kurs.kz, в обменных пунктах Астаны доллар покупают по 462,99 теңге, продают по 469,99 теңге. Евро можно приобрести по 535,89 теңге, а продать по 545,89 теңге. Рубль покупают по 5,33, а продают по 5,63 теңге.

В Алматы американскую валюту покупают в среднем по 465,16 теңге, продают по 467,01 теңге. Евро торгуется в диапазоне 535,04 — 539,87 теңге, а рубль: 5,38 — 5,51 теңге.

В обменных пунктах Шымкента доллар покупают в среднем по 465,86 теңге, а продают по 467,89 теңге. Евро можно купить и продать в пределах 537,00 — 540,50 теңге, а рубль в районе 5,36 — 5,43 теңге.

По итогам дневных торгов 11 августа средневзвешенный курс доллара составил 465,74 теңге, снизившись на 0,38 теңге.