РУ
Тренды:
телерадиокомплекс президента РК
  • kz
  • qz
  • ру
  • en
  • 中文
  • ўз
  • ق ز
    • В мире
    Казахстан
    Политика
    Происшествия
    Аналитика
    Экономика
    О нас
    Об Агентстве Контакты Реклама Партнеры Фотосайт Карта сайта Теги
    16:42, 12 Февраль 2026 | GMT +5

    Курс доллара поднялся на три тенге

    На Казахстанской фондовой бирже (KASE) закрылись торги по инструментам рынка иностранных валют, передает корреспондент агентства Kazinform.

    доллар и тенге
    Фото: Kazinform/ Pixabay

    По итогам дневных торгов средневзвешенный курс доллара составил 494,28 тенге, поднявшись на 3,22 тенге. Официальный курс Национального банка на 12 февраля установлен на уровне 490,58 тенге. 

    Согласно данным Kurs.kz, в обменных пунктах Алматы доллар покупают в среднем по 494,30 тенге, продают по 496,47 тенге. Евро торгуется в диапазоне 585,54-590,28 тенге, а рубль — 6,36-6,47 тенге.

    В Астане американскую валюту покупают по 491,99 тенге, продают по 498,99 тенге. Евро можно приобрести по 583,00 тенге, а продать по 593,00 тенге. Рубль покупают по 6,30, продают по 6,60 тенге.

    В обменных пунктах Шымкента доллар покупают в среднем по 494,47 тенге, а продают по 496,37 тенге. Евро можно купить и продать в пределах 584,77 – 590,27 тенге, а рубль в районе 6,36 – 6,45 тенге.

    По итогам дневных торгов 11 февраля средневзвешенный курс доллара составил 490,58 тенге, снизившись на 1,31 тенге. 

    Теги:
    Доллар Тенге Курс валют
    Еламан Турысбеков
    Еламан Турысбеков
    Автор
    Сейчас читают
    Референдум