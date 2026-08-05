KZ QZ РУ EN 中文 ق ز ЎЗ
    Тренды:
    Jibek Joly TRK
    РУ
    Тренды:
    Национальный курултай Национальный курултай
    Национальный курултай

    Курс доллара опустился ниже 470 теңге

    На Казахстанской фондовой бирже (KASE) закрылись торги по инструментам рынка иностранных валют, передает агентство Kazinform.

    курс валют
    Коллаж: Kazinform / Freepik / Pixabay

    По итогам дневных торгов средневзвешенный курс доллара составил 469,85 теңге, снизившись на 1,93 теңге. Официальный курс Национального банка на 5 августа установлен на уровне 471,98 теңге.

    Согласно данным Kurs.kz, в обменных пунктах Астаны доллар покупают по 466,95 теңге, продают по 473,95 теңге. Евро можно приобрести по 534,00 теңге, а продать по 544,00 теңге. Рубль покупают по 5,55, а продают по 5,75 теңге.

    В Алматы американскую валюту покупают в среднем по 469,48 теңге, продают по 471,46 теңге. Евро торгуется в диапазоне 539,48 — 544,45 теңге, а рубль: 5,55 — 5,69 теңге.

    В обменных пунктах Шымкента доллар покупают в среднем по 469,67 теңге, а продают по 471,78 теңге. Евро можно купить и продать в пределах 540,0 — 545,11 теңге, а рубль в районе 5,57 — 5,63 теңге.

    По итогам дневных торгов 4 августа средневзвешенный курс доллара составил 471,98 теңге, снизившись на 3,25 теңге.

    Доллар Тенге Курс валют Экономика
    Еламан Турысбеков
    Еламан Турысбеков
    Автор