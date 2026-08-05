Курс доллара опустился ниже 470 теңге

По итогам дневных торгов средневзвешенный курс доллара составил 469,85 теңге, снизившись на 1,93 теңге. Официальный курс Национального банка на 5 августа установлен на уровне 471,98 теңге.

Согласно данным Kurs.kz, в обменных пунктах Астаны доллар покупают по 466,95 теңге, продают по 473,95 теңге. Евро можно приобрести по 534,00 теңге, а продать по 544,00 теңге. Рубль покупают по 5,55, а продают по 5,75 теңге.

В Алматы американскую валюту покупают в среднем по 469,48 теңге, продают по 471,46 теңге. Евро торгуется в диапазоне 539,48 — 544,45 теңге, а рубль: 5,55 — 5,69 теңге.

В обменных пунктах Шымкента доллар покупают в среднем по 469,67 теңге, а продают по 471,78 теңге. Евро можно купить и продать в пределах 540,0 — 545,11 теңге, а рубль в районе 5,57 — 5,63 теңге.

По итогам дневных торгов 4 августа средневзвешенный курс доллара составил 471,98 теңге, снизившись на 3,25 теңге.