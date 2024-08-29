РУ
Тренды:
телерадиокомплекс президента РК
  • kz
  • qz
  • ру
  • en
  • 中文
  • ўз
  • ق ز
    • В мире
    Происшествия
    Казахстан
    Политика
    Аналитика
    Экономика
    О нас
    Об Агентстве Контакты Реклама Партнеры Фотосайт Карта сайта Теги
    18:52, 28 Август 2024 | GMT +6

    Курс доллара немного вырос на торгах в РК

    доллар
    Фото: freepik.com

    На Казахстанской фондовой бирже (KASE) закрылись торги по инструментам рынка иностранных валют, передает корреспондент агентства Kazinform.

    По итогам торгов на KASE средневзвешенный курс доллара составил 481,19 тенге, поднявшись на 0,67 тенге. Официальный курс Национального банка на 28 августа равен 480,59 тенге за доллар.

    По данным Kurs.kz, на данный момент в обменниках Алматы доллары в среднем покупают по 480,94 тенге, а продают по 482,58 тенге, в обменных пунктах Астаны американскую валюту покупают в среднем по 478,98 тенге, продают по 482,99 тенге.

    Ранее были представлены средневзвешенные курсы покупки и продажи валют: доллара, евро и рубля — на 28 августа в обменных пунктах Астаны и Алматы.

    Теги:
    Валюта Доллар Тенге Астана Обменники Алматы Курс валют KASE
    Еламан Турысбеков
    Автор
    Еламан Турысбеков
    Сейчас читают
    telegram