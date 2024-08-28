Курсы валют в обменниках Алматы и Астаны на 28 августа

В обменных пунктах Астаны и Алматы представили средневзвешенные курсы покупки и продажи валют: доллара, евро и рубля, передает корреспондент агентства Kazinform.

По данным Kurs.kz, на текущий момент средний курс покупки доллара в обменниках Алматы равен 479,70 тенге, продажи - 478,98 тенге. В обменниках Астаны американскую валюту покупают в среднем по 478,98 тенге, продают по 482,93 тенге.

Евро в обменных пунктах Алматы покупают по 534,79 тенге, продают по 539,38 тенге. В Астане средний курс покупки - 533,98 тенге, продажи - 538,98 тенге.

Российский рубль в обменниках Алматы покупают по 5,17 тенге, продают по 5,26 тенге. В Астане обменные пункты рубль покупают по 5,16 тенге, продают по 5,27 тенге.

Официальные курсы Национального банка Казахстана на сегодня выглядят следующим образом: 1 доллар стоит 480,59 тенге, 1 евро – 536,58 тенге, 1 рубль – 5,26 тенге.