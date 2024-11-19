Курс доллара немного снизился на торгах
На Казахстанской фондовой бирже (KASE) закрылись торги по инструментам рынка иностранных валют, передает корреспондент агентства Kazinform.
По итогам дневных торгов на KASE средневзвешенный курс доллара составил 497,26 тенге, снизившись на 0,74 тенге. Официальный курс Национального банка на 19 ноября равен 497,89 тенге за доллар. Российский рубль — 5 тенге, евро — 525,12 тенге.
Согласно данным Kurs.kz, на текущий момент в обменниках Алматы доллары в среднем покупают по 496,72 тенге, а продают по 499,73 тенге. Курс евро держится в коридоре 525 — 529,30 тенге, а рублями торгуют в диапазоне 4,92 — 5,04 тенге.
В обменных пунктах Астаны американскую валюту покупают в среднем по 496 тенге, продают по 501 тенге.
Курс евро в столице — 525 тенге покупка, и 531 тенге — продажа.
А российские рубли в обменниках Астаны покупают и продают в коридоре 4 97 — 5,07 тенге.
Курс доллара сегодня повысился до 500 тенге. Укрепившись после итогов президентских выборов в США, американский доллар значительно улучшил свои позиции по отношению ко всем мировым валютам. Экономисты рассказали, как это отразилось и на рынке Казахстана.