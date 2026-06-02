Курс доллара достиг 493 тенге на торгах

По итогам дневных торгов средневзвешенный курс доллара составил 493,15 тенге, поднявшись на 3,59 тенге. Официальный курс Национального банка на 2 июня установлен на уровне 488,96 тенге.

Согласно данным Kurs.kz, в обменных пунктах Астаны доллар покупают по 488,97 тенге, продают по 495,97 тенге. Евро можно приобрести по 568,96 тенге, а продать по 578,96 тенге. Рубль покупают по 6,50 продают по 6,80 тенге.

В Алматы американскую валюту покупают в среднем по 491,83 тенге, продают по 494,42 тенге. Евро торгуется в диапазоне 571,43 — 576,78 тенге, а рубль: 6,56 - 6,69 тенге.

В обменных пунктах Шымкента доллар покупают в среднем по 492,00 тенге, а продают по 494,10 тенге. Евро можно купить и продать в пределах 569,52 – 575,55 тенге, а рубль в районе 6,56 – 6,64 тенге.

По итогам дневных торгов 1 июня средневзвешенный курс доллара составил 488,96 тенге, поднявшись на 2,45 тенге.



