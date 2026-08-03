Курган эпохи саков в Алматы останется нетронутым после благоустройства

Аким Бостандыкского района Азамат Калдыбеков в ходе открытого meet-up рассказал, что летом 2026 года реализуется ряд знаковых проектов по благоустройству и трехмерной модернизации инфраструктуры. При этом, финансирование проектов осуществляется как за счет городского бюджета, так и по линии социальной ответственности бизнеса (за счет внебюджетных средств).

Одним из таких проектов является строительство сквера Shuaq по улице Дунаевского между улицами Серкебаева и Радостовца. До 20 сентября на данном участке площадью 9 тыс. кв.м будет оборудован тротуар, а также появится зеленая зона площадью 2,1 тыс. кв. м, высажено 50 деревьев, 400 кустарников, цветы, создана автополивочная система. Кроме того, будут обустроены детские площадки, спортивные зоны, зоны отдыха, амфитеатр, фонтан и малые архитектурные формы.

Однако, в акимате Бостандыского района предложили шире посмотреть на обновление данного участка и сделать улицу Дунавеского между улицами Розыбакиева и Жарокова большим променадом по типу улицы Панфилова. В этом случае на пути благоустройства окажется древний сакский курган по улице Штрауса ближе к Розыбакиева, датируемый VII веком до нашей эры. Сегодня территория вокруг него фактически превратилась в пустырь.

Судьба сохранившегося в городской черте древнего кургана решается еще с 2018 года, тогда сообщалось о планах создания здесь музея под открытым небом. В 2021 году городскими властями планировалось создание парковой зоны с тематикой «Сакские курганы». Но в итоге о дальнейших шагах по реализации проекта не сообщалось.

На встрече 1 августа 2026 года аким Бостандыкского района Азамат Калдыбеков сообщил, что принято новое решение по кургану и территории вокруг него.

— Имеется хороший проект. Для предварительного понимаю скажу, что урбанисты разработали и предложили несколько вариантов. Но все они основаны на том, что курган остается в нетронутом виде. Предлагаемые идеи касались того, что будет на кургане, можно ли поставить сверху дерево Байтерек как символ казахской мифологии в трехмерном виде. Но так как это курган, было решено, что, может быть, дерево и не надо было ставить. Предварительно остановились на проекте без Байтерека. Это пешеходные зоны, кустарники, обычное благоустройство. Но курган закрытым остается. Проект есть, работы уже начнем, — сказал Азамат Калдыбеков.

Напомним, что в Алматы продолжается реконструкция музейно-мемориального комплекса «Райымбек батыр».