Курьера-закладчика приговорили к семи годам лишения свободы в Таразе
Мужчина, пытаясь подзаработать, согласился стать «курьером» и оказался вовлечен в схему распространения психотропных веществ в особо крупном размере, передает корреспондент агентства Kazinform.
Безработный житель областного центра, увидев объявление о подработке, перешел по ссылке в мессенджере и связался с пользователем под ником «Байрон Жержевич». Тот предложил ему заняться распространением запрещенных веществ. Даже понимая незаконность действий, мужчина все же согласился и вступил с куратором в предварительный сговор.
В августе 2025 года он получил координаты тайника в Алматы, откуда забрал 94 пакетика с психотропным веществом. На следующий день прибыл в Тараз и успел разложить девять свертков по различным точкам города. После этого его задержал участковый инспектор полиции.
При личном досмотре обвиняемый добровольно выдал оставшиеся 85 пакетиков — 41,86 грамма в особо крупном размере.
Прокурор запросил восемь лет лишения свободы, однако суд учел смягчающие обстоятельства — отсутствие судимости, признание вины и раскаяние. Отягчающих факторов выявлено не было.
Приговором суда неудачливому курьеру назначено наказание в виде семи лет лишения свободы.
