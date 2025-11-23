Курьера-закладчика приговорили к семи годам лишения свободы в Таразе

Безработный житель областного центра, увидев объявление о подработке, перешел по ссылке в мессенджере и связался с пользователем под ником «Байрон Жержевич». Тот предложил ему заняться распространением запрещенных веществ. Даже понимая незаконность действий, мужчина все же согласился и вступил с куратором в предварительный сговор.

В августе 2025 года он получил координаты тайника в Алматы, откуда забрал 94 пакетика с психотропным веществом. На следующий день прибыл в Тараз и успел разложить девять свертков по различным точкам города. После этого его задержал участковый инспектор полиции.

При личном досмотре обвиняемый добровольно выдал оставшиеся 85 пакетиков — 41,86 грамма в особо крупном размере.

Прокурор запросил восемь лет лишения свободы, однако суд учел смягчающие обстоятельства — отсутствие судимости, признание вины и раскаяние. Отягчающих факторов выявлено не было.

Приговором суда неудачливому курьеру назначено наказание в виде семи лет лишения свободы.

