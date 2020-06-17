Куратора суицидальных групп для подростков задержали в Арыси

АРЫСЬ. КАЗИНФОРМ - При мониторинге социальных сетей по выявлению противоправных действий в отношении несовершеннолетних, сотрудниками криминальной полиции и следствия Министерства внутренних дел была получена информация о группе суицидального характера с участием несовершеннолетних казахстанцев, сообщает Polisia.kz.

«Для установления и задержания лиц, причастных к пропаганде суицида, была создана специальная следственно-оперативная группа из сотрудников Центра по противодействию киберпреступности МВД РК и Департамента полиции Туркестанской области. В ходе дальнейшей работы полицейские отследили организатора в сети Интернет, выяснили его данные, место нахождения и задержали подозреваемого, жителя города Арыси. При обыске у него были изъяты ноутбук, сотовые телефоны, три коробки с сим-картами и другие вещественные доказательства. В телефоне задержанного обнаружены созданные им Telegram-каналы суицидальной направленности. В настоящее время по данным фактам проводится досудебное расследование по покушению на убийство», - говорится в сообщении.

С санкции суда подозреваемый арестован.

«Полицейскими выясняются все обстоятельства дела, устанавливаются возможные причастные к вовлечению подростков в подобные игры со смертью и сами участники канала», – отметил начальник департамента криминальной полиции МВД Думан Таев.

МВД призывает родителей усилить контроль за виртуальной жизнью своих детей и сообщать в полицию обо всех подобных фактах, по которым незамедлительно будут приняты необходимые меры.