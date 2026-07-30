Купить не получается – приходится снимать: что влияет на рост аренды жилья в РК

Стоимость аренды жилья в Казахстане продолжает расти под влиянием нескольких факторов. Об этом корреспонденту агентства Kazinform рассказал экономист и финансовый советник R-Finance Арман Байганов.

Помимо традиционного сезонного повышения спроса перед началом учебного года, по словам эксперта, на рынок существенно влияет снижение доступности ипотеки для части населения.

По данным Бюро национальной статистики, в июне 2026 года в Казахстане выросли цены на основные сегменты рынка жилья. Средняя стоимость квадратного метра нового жилья по стране составила 617 555 тенге, на вторичном рынке — 629 667 тенге. Аренда благоустроенного жилья достигла 5 062 тенге за квадратный метр.

За месяц стоимость нового жилья увеличилась на 0,7%, квартиры на вторичном рынке подорожали на 0,6%, а аренда выросла на 0,4%. В годовом выражении рост составил 14%, 10,4% и 13,4% соответственно.

Эксперт отмечает, что одним из факторов роста арендных ставок остается сезонный спрос. Перед началом учебного года рынок традиционно активизируется: студенты, приезжие и семьи, планирующие переезд, начинают искать жилье.

— Основная причина подорожания аренды — это два фактора. Первый — сезонность. Сейчас идет период перед началом обучения в университетах, поэтому спрос традиционно увеличивается. Осенью этот фактор может немного снизиться, но сейчас он оказывает влияние на стоимость аренды, — отметил Арман Байганов.

При этом, по его словам, более серьезное влияние на рынок оказывает ситуация с ипотекой. Из-за высокой базовой ставки и стоимости кредитов многие казахстанцы не могут приобрести жилье и вынуждены оставаться среди арендаторов.

Фото: из личного архива Армана Байганова

— Второй и более значимый фактор — ипотека сейчас остается недоступной для большинства населения из-за высокой базовой ставки. Когда человек не может приобрести жилье через ипотеку, он вынужден снимать квартиру. Чем меньше доступного жилья для покупки, тем больше людей остается на рынке аренды. Соответственно, растет спрос, а предложение не всегда успевает за ним, поэтому арендные ставки увеличиваются, — пояснил эксперт.

Также на стоимость аренды влияют уровень доходов населения, инфляция и темпы строительства. При этом ситуация может отличаться в зависимости от конкретного города: многое зависит от того, насколько активно развивается рынок нового жилья.

— Уровень доходов населения постепенно растет, но при этом сохраняется влияние инфляции. Арендная плата также корректируется с учетом этих факторов. Многое зависит от строительного сектора и конкретного города. Если в регионе активно строится жилье и появляется больше предложений, рост стоимости аренды может быть менее заметным. Там, где строительство развивается медленнее, цены могут корректироваться сильнее, — подчеркнул Арман Байганов.

По мнению эксперта, более доступная ипотека могла бы снизить давление на рынок аренды, поскольку часть граждан получила бы возможность приобрести собственное жилье.

— Если бы ипотечные ставки были ниже, как это было около десяти лет назад, когда люди могли брать кредиты примерно под 12–13 процентов, аренда могла бы расти не такими темпами. Многие старались бы приобрести собственное жилье, — отметил он.

Еще одной причиной снижения числа ипотечных сделок эксперт назвал ужесточение требований к заемщикам. Сейчас банки более внимательно оценивают кредитную нагрузку, уровень доходов и платежеспособность клиентов.

— Сейчас оформляется меньше ипотек. Со стороны Национального банка были ужесточены подходы к выдаче займов: оценивается кредитная нагрузка, уровень дохода и возможность заемщика выполнять обязательства. Из-за этого часть людей не может получить ипотеку и остается на рынке аренды. Поэтому при сохранении текущих условий количество арендаторов может продолжить расти, — заключил финансовый советник Арман Байганов.

Ранее корреспонденту Kazinform эксперт по недвижимости Виталий Шалаев рассказал, как изменения в Конституции повлияют на собственников жилья и арендаторов в Казахстане.

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