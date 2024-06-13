Культурный обмен между Казахстаном и Южной Кореей прокомментировала депутат Вера Ким

Депутат Мажилиса, представитель Ассоциации корейцев в Казахстане Вера Ким высказалась о культурно-гуманитарных связях Казахстана и Республики Корея, передает корреспондент агентства Kazinform.

— У Казахстана с Южной Кореей очень дружеские отношения. Абсолютно всё сегодня говорит о том, что у нас очень много общего. Казахстанская молодежь часто смотрит корейские сериалы, также слушают корейскую популярную музыку, очень популярен к-поп. Мы знаем, что в Корее очень хорошие системы здравоохранения, образования, в том числе развитие машиностроения и других различных сфер бизнеса. Нам есть чем обменяться, Казахстану и Южной Корее, — сказала депутат в кулуарах гала-концерта в Астане.

Сегодня Президент Казахстана заявил, что корейской диаспоре, проживающей в Казахстане, будет оказана необходимая поддержка в сохранении и развитии языка.

— Образовательные и культурные мероприятия будут организованы. В этой части сегодня ведутся переговоры. Будет составлен в ближайшее время план совместных мероприятий, — сообщила Вера Ким.

Ранее сообщалось, что Касым-Жомарт Токаев и Юн Сок Ёль посмотрели концерт известных деятелей искусства и художественных коллективов Казахстана и Кореи.



